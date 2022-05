Kleber Ortiz pede asfalto para rua do Nova Ponta Porã e Sanga Puitã

O vereador Kleber Ortiz encaminhou duas indicações durante a sessão ordinária desta terça-feira, 17 de maio, ao prefeito Hélio Peluffo Filho com cópia ao secretário municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.

As solicitações pedem a realização de pavimentação asfáltica na Rua Francisco Puing, no bairro Nova Ponta Porã e na Rua Matheus Ribeiro Dauzacker, no Distrito de Sanga Puitã.

De acordo com o vereador, ambas as ruas necessitam de reparos, pois os moradores tem enfrentado dificuldades para transitar. “As ruas citadas estão com buracos e quando chove forma um lamaçal atrapalhando o fluxo continuo de veículos e pedestres”, relatou Kleber Ortiz.