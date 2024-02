Kleber Ortiz pede ajustes para trânsito e melhorias para bairros

O Vereador Kleber Ortiz acionou a Prefeitura de Ponta Porã para solicitar a realização de serviços importantes para nossa cidade. O parlamentar apresentou, na sessão ordinária de 15 de fevereiro, na Câmara Municipal, três indicações em que solicita as melhorias.

Em duas indicações encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Manosso, o parlamentar solicitou serviços de patrolamento e cascalhamento na rua Terezinha, no Jardim Coimbra e na rua Júlio Alfredo Mangini, no Distrito de Sanga Puitã.

O Parlamentar argumentou que as reivindicações irão auxiliar a vida dos moradores destas localidades, pois a partir do relato de moradores as vias encontram-se em estado de difícil acesso, principalmente em períodos chuvosos. Com isto o atendimento destas indicações trará grandes melhorias ao tráfego de veículos e de pedestres nas vias.

O Vereador fez também importante indicação para melhoria do trânsito na Fronteira, ele pede a instalação de redutor de velocidade e iluminação no Campus Ponta Porã- IFMS.

Ortiz enfatizou a urgência na implementação de melhorias na iluminação da área para garantir a segurança dos estudantes e da comunidade. E explicou que este pedido não só beneficia o IFMS, mas também toda a população de Sanga Puitã, exposta a riscos ao se deslocar a pé à beira da rodovia. Destacou também a necessidade não apenas de iluminação, mas também de redutores de velocidade, considerando o aumento do tráfego em dias específicos.