Kleber Ortiz aciona Prefeitura para pedir melhorias para Sanga Puitã e Marambaia

O vereador Kleber Ortiz acionou a Prefeitura de Ponta Porã para solicitar a realização de serviços em dois bairros bastante populosos da região sul da cidade. O parlamentar apresentou, na sessão ordinária de 04 de abril, na Câmara Municipal, duas indicações em que solicita as melhorias.

Numa indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Manosso, o parlamentar solicitou operação tapa buracos e patrolamento na rua Anatalacio, no distrito de Sanga Puitã

O Parlamentar argumentou que o pedido visa atender aos moradores da localidade que se sentem muito prejudicados com os buracos da via, a lama dos dias chuvosos e a poeira agora do período de estiagem. O atendimento destas reinvindicações será de grande valia para os moradores locais.

Grande Marambaia

Kleber Ortiz também apresentou indicação solicitando a realização solicitando patrolamento e cascalhamento com compactação na rua Pinto Magalhães, bairro Jardim Marambaia.

Segundo ele, “o atendimento à presente indicação se faz necessário por estarmos entrando agora no período seco o que facilitaria o trabalho que é necessário nesta rua por conta das fortes chuvas e alagamentos dos meses de fevereiro e março, pois as ruas encontram-se com valas abertas deixando muito difícil acesso às casas”.