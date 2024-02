Kamila Alvarenga reitera pedido de criação do Plano Municipal pela Primeira Infância

A Vereadora Kamila Alvarenga, apresentou na sessão ordinária de 20 de fevereiro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que reitera pedidos efetuados pelas indicações de nº 249/2022 e nº 921/2023, em que foi solicitada a implantação de um Comitê Intersetorial criado através de Decreto Municipal visando a construção de um PMPI – Plano Municipal Pela Primeira Infância.

A parlamentar justificou o pedido afirmando que “o atendimento a esta solicitação é necessário, pois a mobilização em prol do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) requer a participação de todos, incluindo os diferentes níveis do governo e os diversos setores e grupos da sociedade civil”,

Kamila argumento ainda que “é importante reafirmar o compromisso de todos com a defesa e garantia dos direitos das crianças, visando construir um futuro promissor para as próximas gerações. A adesão expressa o compromisso do município de Ponta Porã com suas crianças, considerando que é responsabilidade do poder público municipal desenvolver ações que garantam os direitos essenciais para o pleno desenvolvimento das crianças nesta fase inicial de suas vidas”.

A indicação contendo o pedido foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e às secretárias municipais, Mirta Eloiza Landolfi Salinas (Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer) e Vera Lúcia Oliveira (Secretária Municipal de Assistência Social).

Rotatória da rodoviária

A Vereadora Kamila Alvarenga também apresentou indicação solicitando que sejam tomadas as devidas providências para sinalização adequada na “rotatória da rodoviária” na rua Coronel Ponce com a rua Olinto Cardinal de Jesus.

Segundo ela, o atendimento a esta solicitação é necessário pois a referida rotatória é conhecida por ser palco de inúmeros acidentes, alguns desses, fatais. “Com o objetivo de oferecer segurança a todos que ali transitam diariamente, a devida sinalização, certamente, poderá diminuir os riscos de acidentes aos cidadãos que passam por aquele local. Esperando pronto atendimento”, afirmou Kamila Alvarenga, no documento encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos e a Gabriel Arce, Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito.