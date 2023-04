Kamila Alvarenga quer delegacia especializada para atendimento de crianças e adolescentes

A vereadora Kamila Alvarenga apresentou na sessão ordinária de 25 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita a implantação de uma Delegacia Especializada com atendimento integral e multidisciplinar da criança e do adolescente no município.

Segundo ela, “a solicitação vai ao encontro com a Lei 14.344 de 24 de maio de 2022, que cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e ao adolescente. É de suma importância que o equipamento tenha recursos materiais e humanos adequados, com vídeo e áudio para a gravação de depoimentos, bem como de sala para a realização de perícia médico-legal, assegurando-se que o serviço em questão seja integrado por equipe multidisciplinar”.

Drive Thru de vacina

A vereadora Kamila Alvarenga também pediu ao Prefeito Eduardo Campos e ao médico Patrick Carvalho Derzi, Secretário Municipal de Saúde, a criação de um sistema especial que imunize os idosos e grupo prioritário contra a gripe influenza, como drive thru, a fim de evitar aglomerações de pessoas nas unidades de saúde.

“A realização de um drive thru para os idosos facilitará o acesso a vacina, visto que é possível tomar a dose sem sair do carro, tornando a mesma tranquila, rápida, cômoda e com segurança para os mesmos. O objetivo da vacina contra a Influenza é reduzir a circulação do vírus da gripe e evitar o agravamento de doenças como pneumonia, sinusite e até problemas cardíacos, principalmente em crianças, idosos e portadores de doenças crônicas”, argumentou a parlamentar, justificando o pedido.