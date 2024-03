Kamila Alvarenga quer comitê para construção do Plano Municipal pela Primeira Infância

A Vereadora Kamila Alvarenga apresentou na sessão ordinária de 26 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que reitera pedido feito anteriormente à Prefeitura para que se já feita a implantação de um Comitê Intersetorial criado através de Decreto Municipal visando a construção de um PMPI – Plano Municipal Pela Primeira Infância.

O pedido reitera solicitação feita anteriormente por meio da indicação Nº 249, do ano de 2022. Na oportunidade foi feito o peido ao Prefeito Eduardo Campos e às secretárias municipais Mirta Eloiza Landolfi Salinas, Secretária Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, e Vera Lúcia Oliveira, Secretária Municipal de Assistência Social.

“O atendimento ao pedido se faz necessário, pois o Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) é o instrumento político e técnico que preconiza a intersetorialidade, a pluralidade de ideias e a construção coletiva que devem ser questões inegociáveis para a formação do Comitê, consolidando o atendimento aos direitos da criança na Primeira Infância e a decisão política do Poder Executivo Municipal confirma o seu compromisso com o futuro e a prosperidade dos munícipes. Ressalvo também que os Deputados Estaduais aprovaram a inclusão de ações de Governo relacionadas à primeira infância em programas constantes na Lei Orçamentária Anual de 2024 (LOA) e no Plano Plurianual do estado para o período de 2024 a 2027”, explicou a parlamentar, justificando a solicitação.

Toldo na Escola Zaira Portela

A Vereadora Kamila Alvarenga também apesentou indicação solicitando ao Prefeito Eduardo Campos e a André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando a instalação de um toldo em frente à Escola Municipal Zaira Portela.

De acordo com ela, “a instalação se deve ao fato de colaborar com os pais que aguardam seus filhos no horário de saída, ficando abaixo de sol durante esse período. A instalação contribuiria para o bem-estar da população e ajuda a evitar possíveis riscos à saúde”.