Kamila Alvarenga propõe mutirão de serviços públicos

Vereadora também apresentou indicação solicitando a implementação de câmeras de segurança no Parque dos Ervais e seus arredores

A Vereadora Kamila Alvarenga quer facilitar o acesso da população de Ponta Porã a serviços básicos, como emissão de documentos, vacinação e outros, concentrados no mesmo local e data. Para isso, a parlamentar apresentou indicação, na sessão ordinária de 5 de março, na Câmara Municipal, solicitando que a Prefeitura faça um mutirão de serviços públicos.

Ela justificou o pedido argumentando que “reconhecendo a importância da prestação de serviços essenciais e o impacto positivo que tal ação pode gerar, esta proposta visa não apenas abordar as demandas imediatas dos cidadãos, mas também demonstrar o empenho do poder público em fortalecer laços e eficiência na gestão, em prol de uma cidade mais equitativa e bem cuidada. Com isto, visamos que sejam abordados os seguintes serviços: vacinação, emissão de título de eleitor, exposição de vagas de emprego, CadÚnico, emissão de RG, entre outros”.

O pedido foi encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos e a Fábio Caffarena, Secretário Municipal de Governo e Comunicação.

Parque dos Ervais

Kamila Alvarenga também apresentou indicação solicitando a implementação de câmeras de segurança, no Parque dos Ervais e seus arredores.

“A presente indicação tem por objetivo o bem estar da população, reforçando a segurança da localidade. Ressalvo o fato que tivemos acontecimentos recentes de roubo no estacionamento do parque e com isso visamos garantir melhor comodidade dos que usufruem daquela localidade”, disse Kamila, justificando o pedido.

A indicação contendo esta solicitação especial da parlamentar, foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e a Gabriel Arce, Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito.