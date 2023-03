Kamila Alvarenga pede sinalização em frente à Escola Murtinho e treinamento para conselheiros

A vereadora Kamila Alvarenga apresentou na sessão ordinária de 14 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura, a sinalização horizontal com pintura de faixa amarela junto a guia da calçada e sinalização vertical com placa de “Proibido Estacionar, Embarque e Desembarque”, em frente à Escola Estadual Joaquim Murtinho, na rua General Osório, n. 321, no centro da cidade.

De acordo com ela, “a unidade escolar atende aproximadamente 1850 estudantes diariamente, recebe ônibus e vans escolares, no entanto, sem um local apropriado e sinalizado para a sua parada. Assim, com a finalidade de promover maior segurança para os alunos, é que solicitamos a pintura na guia da calçada e instalação de placas indicativas para embarque e desembarque no local”, argumentou a parlamentar, justificando o pedido.

A indicação foi encaminha ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito, Marcelino Nunes, para que as providências sejam tomadas.

Conselhos

Kamila Alvarenga também apresentou indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos, com cópia a Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira, Secretária de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD), solicitando capacitação para os Conselhos Municipais de Ponta Porã/MS.

“Tal indicação justifica-se a fim de fortalecer a atuação dos Conselhos Municipais para melhor compreensão da estrutura, funcionamento, princípios e diretrizes, na qual seja possível maior articulação intersetorial, de modo que a ação do Conselho possa ser caracterizada como de formulação e deliberação de políticas públicas comprometidas com a qualidade de vida dos munícipes”, argumentou a vereadora.