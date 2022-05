Kamila Alvarenga pede estudo para agilizar atendimentos nas unidades de saúde

A vereadora Kamila Alvarenga apresentou na sessão ordinária de 17 de maio, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à prefeitura a realização de um estudo para implantação de totens de autoatendimento nas UBS´s, com painéis de senhas numéricas (em braile e sonoros) e identificação biométrica dos usuários, além do canal de comunicação com os cidadãos, que inclui o envio de confirmação de presença por mensagens instantâneas.

A parlamentar justificou o pedido encaminhado ao prefeito Hélio Peluffo Filho com cópia ao Secretário Municipal de Saúde, Patrick Derzi, afirmando que “a tecnologia implantada nas UBS´s deverá se integrar com a Secretaria de Saúde Municipal, com intuito de organizar, melhorar e agilizar todo o processo necessário para o atendimento do munícipe, com acompanhamento em tempo real desde a entrada da Unidade Básica até a finalização do atendimento no sistema de saúde”.

Asfalto na Vila Renô

Kamila Alvarenga ambém apresentou indicação solicitando à prefeitura a conclusão da pavimentação asfáltica da rua Riachuelo, no bairro Vila Renô.

Ela argumentou que “os moradores sofrem constantemente com a lama no período das chuvas que prejudica o deslocamento de veículos e de pedestres e na época da estiagem a superfície cria uma camada de pó gerando muita poeira e causando problemas de saúde. O bairro está quase todo asfaltado, faltam apenas algumas ruas para serem concluídas. Assim, esta vereadora espera o atendimento desta indicação o mais breve possível”.

O pedido foi encaminhado ao prefeito Hélio Peluffo Filho e ao secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.