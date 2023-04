Kamila Alvarenga aciona Prefeitura para garantir Brinquedoteca no Hospital Regional

A vereadora Kamila Alvarenga apresentou na sessão ordinária de 18 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação. Em que pede uma sala com espaço para brinquedoteca para amenizar os traumas psicológicos da internação da criança no Hospital Regional Dr. José de Simone Netto.

Segundo ela, “Além de representar um direito de a criança brincar no hospital garantido pela Lei Federal 11.104/2005, a brinquedoteca tem como objetivo auxiliar na recuperação e amenizar os traumas psicológicos da internação por meio de atividades lúdicas, podendo ser utilizado por profissionais como espaço de tratamento com terapeuta ocupacional, psicólogos e fisioterapeutas”, justificou.

As indicações lidas em Plenário, foram encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao Diretor-Presidente do Instituto Acqua Samir Siviero, para que as providências sejam tomadas o mais rapidamente possível.