Kamila Alvarenga aciona executivo para pedir praça de alimentação e estacionamento no Horto

A Vereadora Kamila Alvarenga apresentou na sessão ordinária de 28 de novembro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação em que solicita à Prefeitura estudo técnico para construção de uma praça de alimentação com boxes para os comerciantes no estacionamento do Horto Florestal.

De acordo com ela, “a oferta de serviços comerciais para atendimento ao público que compartilha o convívio naquele ambiente público dará mais opções de entretenimento aos munícipes que diariamente ali frequentam para a prática de esportes, passear e se divertir”, argumentou a parlamentar, justificando o pedido.

A indicação foi encaminha ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Saúde Dr. Patrick Derzi, para que as providências sejam tomadas.

Centro de Convenções

Kamila Alvarenga também apresentou indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos, com cópia ao engenheiro André Manosso, Secretário de Obras, em que solicita um estudo técnico para construção de estacionamento ao lado do Centro de Convenções.

“A indicação proposta será de grande valia, pois será utilizado pelos munícipes que frequentam espetáculos e apresentações no Centro de Convenções e também aos que frequentam o espaço de convívio e lazer no Horto Florestal. O estacionamento vai ampliar a oferta de vagas e reduzir os congestionamentos, assim melhorando o tráfego para quem passa pelas imediações. Esperando pronto atendimento”, argumentou a vereadora.