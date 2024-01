Justiça Itinerante da Capital inicia atendimentos dia 15 com dois novos bairros na agenda

A partir da próxima segunda-feira, 15 de janeiro, as duas unidades móveis da Justiça Itinerante voltam a percorrer os bairros de Campo Grande, prestando atendimento gratuito à população. Este ano, os bairros Pioneiros e Jardim Campo Belo também passam a receber os ônibus da Justiça Itinerante, totalizando 18 regiões da capital.

Como nos anos anteriores, o serviço ocorre em dois endereços diferentes a cada dia, de segunda a quinta-feira, das 7 horas às 11h30, de acordo com a rota de atendimentos.

Em funcionamento desde 2001, a 8ª Vara do Juizado Especial – Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) já conquistou a preferência de muitos campo-grandenses das regiões periféricas da cidade, oferecendo um serviço judicial fácil e célere para conciliar.

O calendário mostra que no dia 15 de janeiro, a Unidade I da Justiça Itinerante retoma suas atividades na região do São Conrado, com o ônibus estacionado na Av. Gal. Alberto Carlos de Mendonça Lima, em frente a Policlínica, local onde permanecerá todas as segundas-feiras, exceto feriados.

Já a Unidade II atenderá na região do Santo Amaro, ficando o ônibus parado na Rua Ministro José Linhares, em frente a UPA. Já na próxima segunda-feira (22), a unidade estará pela primeira vez na região do Jardim Campo Belo, mais precisamente na Rua Gualter Barbosa, esquina com a Rua Costa Rica, em frente a Escola Estadual Ada Teixeira dos Santos Pereira. Posteriormente, o ônibus intercalará os dois bairros em seus atendimentos.

No dia 16, terça-feira, haverá atendimento na região do Jardim Noroeste, com o ônibus estacionado na Rua Indianápolis, esquina com a Rua Panamá, em frente ao CEINF. No mesmo dia, a outra unidade móvel estará na região do Nova Lima, na Rua Ida Baís, nº 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco. Em ambos os locais, os atendimentos são realizados periodicamente, intercalando com os bairros Vila Nasser, Nova Campo Grande e Coronel Antonino.

Na quarta-feira (17), por sua vez, a Unidade I estreará seus atendimentos no bairro Pioneiros ao estacionar na Rua Ana Luísa de Souza, 1090, em frente ao CEINF São José. Também a partir do dia 17, a Itinerante atende na região do Dom Antônio Barbosa, na Rua Lúcia dos Santos, em frente a Escola Municipal Pe. Tomaz Ghirardelli. Às quartas, os bairros Piratininga, Novos Estados e Jardim Canguru também receberão as unidades móveis ao longo desse primeiro semestre de 2024.

Na quinta-feira (18) os atendimentos serão na região do Universitário, na Av. Guaicurus, esquina com a Rua Marques de Olinda, em frente a UPA; e na região do Tiradentes, na Av. Roterdan, em frente a Escola Profª Iracema Mª Vicente. As unidades móveis alternarão os atendimentos nas quintas-feiras com as regiões das Moreninhas, Coophavila II e Aero Rancho.

Mais informações sobre os atendimentos da Justiça Itinerante podem ser obtidas das 12 às 19 horas, pelos telefones 3314-5503 e 3314-5537; e na sede do Juizado, que fica na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo da Av. Fernando Corrêa da Costa).