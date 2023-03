Juscelino solicita auxílio ao vice-governador para resolver problema de alagamentos no mosteiro

Com chuvas intensas, o Mosteiro Santa Maria dos Anjos, localizado na região do Parque Alvorada, sofre com problemas recorrentes de inundação desde a sua inauguração, em 2009.

Há também a preocupação com a exposição das Irmãs Clarissas aos perigos decorrentes das enchentes, pois existe a possibilidade de que doenças possam se espalhar devido a água do esgoto que invade o espaço em dias de chuva intensa, se acumulando nas instalações, demorando a secar.

O vereador Juscelino Cabral (PSDB) esteve com o vice-governador José Carlos Barbosa e pediu o seu apoio para resolver o problema de drenagem na rede de esgoto na região do Mosteiro.

Barbosinha diz que o estado soma esforços com o município de Dourados e que o problema de alagamentos é urbano e precisará de serviço de macrodrenagem, que gera um investimento pesado.

“Por que transborda o esgoto quando chove? Porque tem ligação de água clandestina. O que precisa ser feito? Destinação do executivo para que a vigilância sanitária do município faça o chamado fumacê, onde você injeta fumaça na rede e a residência que fez a ligação clandestina, ela vai ser tomada pela fumaça”, esclareceu Barbosinha ao vereador.

O vice-governador, ainda em conversa com Juscelino, sugeriu que seria importante que o município desenvolvesse um projeto de macrodrenagem da região, para assim apresentar os problemas, soluções e custos, podendo então levar ao governador e dialogar com o município para solucionar os alagamentos no mosteiro.