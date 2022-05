Juscelino Cabral volta a solicitar manutenção da iluminação na Sitioca Ouro Fino

O vereador Juscelino Cabral (PSDB) indicou à Secretaria de Governo e à Secretaria de Serviços Urbanos que seja realizado, com urgência, um mutirão da iluminação pública na Sitioca Ouro Fino, região sul de Dourados. O documento foi protocolado na sessão ordinária do dia 02 de maio na Câmara Municipal.

Segundo ele, a sitioca está com falta de iluminação em todas as vias. O vereador explica que no local houve tentativa de demarcar os postes que estão sem iluminação, mas diante da maioria estar com as lâmpadas apagadas, a solução encontrada foi demarcar os poucos que ainda estão funcionando. “São em torno de 108 postes de com as lâmpadas apagadas”, revela.

Juscelino Cabral também solicitou a contratação de profissionais de saúde para atendimento e a manutenção com urgência no CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa). “O local é de extrema importância para a comunidade e no momento se encontra sem enfermeira e nutricionista para o atendimento aos idosos”, pontua.

Ainda por meio de indicação, o vereador do PSDB cobrou a limpeza do Cemitério Santo Antônio de Pádua, localizado no bairro Izidro Pedroso. A população tem reclamado diariamente do descaso com o local, onde o matagal está tomando conta dos túmulos. Em outra solicitação, Juscelino pediu que a prefeitura providencie na Rua Projetada D1, no Residencial Guassu, estudo visando à sinalização da via, devido os inúmeros acidentes ocorridos no local.

De acordo com o vereador, falta planejamento e gestão diante da situação de abandono do município. “Já fizemos pedidos que não são atendidos e isso tem prejudicado a segurança das pessoas e também mostra a falta de zelo pela nossa cidade”, finaliza.