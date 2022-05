Juscelino Cabral solicita cascalhamento para bairro Jequitibás

O vereador Juscelino Cabral (PSDB) protocolou na Câmara de Dourados, na sessão de segunda-feira (25), indicação solicitando melhorias para o Parques dos Jequitibás, como serviços de cascalhamento nas ruas do bairro que não contam com o benefício de pavimentação asfáltica.

Sensível às reclamações dos moradores em relação ao abandono do bairro, o vereador ressalta a necessidade de cascalhamento, mencionando que os moradores sofrem com a lama na época das chuvas e a poeira em época de estiagem. “O bairro, que já não possui suas vias pavimentadas, perdeu a compactação e o resto de malha asfáltica, ficando intransitável em muitos trechos e isso tem dificultado ou até impedido a locomoção de veículos e pedestres, causando transtorno aos moradores”, observa.

Juscelino também solicitou o término do asfalto na linha Potreirito. Cita que a via tem grande fluxo de veículos e com as chuvas houve erosões formando crateras enormes em frente as residências. “Há a necessidade de um plano efetivo para manutenção da via, pois está em estado precário, principalmente em dias ensolarados, grandes ventanias de poeira acontecem, ocasionando transtorno nas residências”, afirma.

Também foi solicitada pelo vereador Juscelino, melhorias no campo de futebol da praça do Izidro Pedroso, localizado na Rua Mozart Calheiros, e, pôr fim, a retirada da árvore e a limpeza da Via Park, localizada no cruzamento da Rua Olga de Lima Melgarejo.

“A via parque se encontra com sujeira acumulada e isso vem atraindo animais e causando transtornos aos moradores e transeuntes. Já as melhorias da praça do Izidro Pedroso se fazem necessárias também, pois trata-se de uma área muito utilizada pela comunidade”, afirma Juscelino, que solicita a reforma das traves do gol para garantir o lazer da população.