Juscelino Cabral diz que novo gerador na UPA é prevenção para salvar vidas

O vereador Juscelino Cabral (PSDB) fez, durante sessão ordinária de segunda-feira (11), indicação à mesa diretora para que se oficie a administração municipal solicitando a aquisição de um gerador de energia elétrica para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), visando melhorar as condições de funcionamento e consequentemente de atendimento à população.

No documento, endereçado ao prefeito Alan Guedes, com cópias aos secretários Wellington Rocha de Lima, de Governo e Gestão Estratégica, e Waldno de Lucena Junior, de Saúde, Juscelino pede urgência na aquisição, evidenciando que a ausência de manutenção do gerador existente no local resultou, recentemente, na falta de energia devido a intensas chuvas na região.

Juscelino menciona que a UPA está sujeita, a qualquer momento, a enfrentar interrupções temporárias no fornecimento de energia elétrica e que “isso pode ocorrer novamente em casos de fortes chuvas, prejudicando mais uma vez o acesso aos serviços essenciais e comprometendo o atendimento e a recuperação da saúde dos cidadãos”.

O vereador lembrou que em agosto deste ano dourados foi atingido por um temporal que deixou aproximadamente 18 mil pessoas sem energia elétrica. A situação mais grave ocorreu na UPA, que ficou no escuro devido ao mau funcionamento do gerador. “Segundo o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o período chuvoso em Mato Grosso do Sul vai de outubro a março e a possibilidade de temporais podem comprometer o fornecimento de energia em locais essenciais, como a UPA 24h, por exemplo”, alertou.

Por fim, Juscelino fundamenta sua indicação na importância da prevenção e nos preceitos da Constituição Federal, especificamente na Seção II, que trata sobre a saúde. O Artigo 196 da Constituição declara que a saúde é um direito de todos e um dever do estado, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

“A aquisição do gerador de energia para a UPA é uma medida crucial para prevenir e assegurar o cumprimento desses princípios constitucionais e salvar vidas”, pontuou Juscelino Cabral.

Outras indicações

Na mesma sessão, Juscelino Cabral solicitou estudo visando à instalação das placas de sinalização de travessia de animais em frente a AABB; manutenção com urgência na boca-de-dragão localizada na Rua Alberto Maxwell, cruzamento da Rua Monte Alegre, na Vila Maxwell e a troca do local de atendimento do Programa Nutrir, localizado na Rua Costa Rica – Praça da Juventude -, no Parque das Nações I.