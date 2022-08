Juros mais atrativos fazem procura por crédito do FCO Empresarial disparar em MS

A atratividade dos juros do FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste) Empresarial provocou um aumento na procura por essa linha de crédito entre os meses de junho e julho deste ano. Após o término dos ajustes no sistema das instituições bancárias que operam o Fundo e que já oferecem aos empresários as modalidades pós e pré-fixada, as taxas do FCO Empresarial, em sua faixa mais vantajosa, estão variando de 8,6252% a 15,0371% ao ano.

“Fechamos o 1º semestre com 736 operações contratadas no FCO Empresarial, totalizando R$ 272 milhões. Outros R$ 390 milhões aguardam análise do banco. Esse ritmo nas contratações nos deixa confiantes de que chegaremos em 30 de setembro com 100% do recurso disponível no FCO Empresarial totalmente aplicado”, comentou o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

As informações foram apresentadas em relatório semestral enviado pelo Banco do Brasil na 8ª reunião ordinária do CEIF-FCO (Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo FCO), presidido pelo titular da Semagro, realizada na sexta-feira (12). “Recebemos do Banco do Brasil a garantia de que a instituição deve, nos próximos dias, implantar no sistema a possibilidade aos tomadores de crédito, que já têm financiamentos no FCO Empresarial, a escolha mais vantajosa entre taxa de juros pós ou pré-fixada para aplicar sobre o saldo devedor de seu contrato. Esse é um avanço fundamental que deixa o FCO ainda mais competitivo”, afirma.

Conforme o relatório do Banco do Brasil, as demandas do FCO Empresarial são diversificadas, envolvendo desde a aquisição de máquinas, veículos e equipamentos, construção de sede própria, armazenagem, capital de giro, reforma e ampliação de empreendimentos no comércio, indústria, serviços e turismo.

No FCO Rural, o ritmo das contratações segue a demanda disponível de recurso no Fundo para essa linha de crédito. “Já temos 1156 operações contratadas no primeiro semestre no FCO Rural, totalizando R$ 950 milhões. Outros R$ 736 milhões já foram pré-aprovados, mas ainda aguardam análise do banco, uma demanda alta também devido à taxa de juros atrativa do Fundo. Lembrando que neste momento só estamos recebendo cartas-consulta de projetos de avicultura e suinocultura”, finalizou Jaime Verruck.

Mato Grosso do Sul tem R$ 2,2 bilhões disponíveis no FCO em 2022, sendo R$ 1,1 bilhão para o Empresarial e R$ 1,1 Bilhão para o Rural.