Julião Flaves Gaúna é eleito presidente da Abigraf Nacional

O empresário gráfico sul-mato-grossense Julião Flaves Gaúna foi eleito presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf Nacional). Em assembleia geral realizada na última sexta-feira (28/04), na sede da entidade em São Paulo (SP), Gaúna foi escolhido para comandar os rumos da associação durante o triênio 2023-2026.

Em 58 anos de existência da Abigraf Nacional, esta é a primeira vez que um industrial de fora de São Paulo é eleito presidente da instituição. Gaúna disse que sua eleição representa a concretização de um sonho antigo de vários departamentos regionais da Abigraf, que buscavam maior representatividade em nível nacional.

“Este é um momento de quebra de paradigma. Nosso principal propósito é integrar e reunir todas as Regionais em torno da Abigraf Nacional e, assim, oportunizar geração de renda, emprego e avanço tecnológico em busca da prosperidade do setor gráfico. Desta forma, estaremos cumprindo o nosso papel”, discursou o presidente eleito.

Proprietário da indústria gráfica Pontual, em Campo Grande, Gaúna enumerou as principais metas de sua gestão. “Queremos reunir as Regionais em torno da Abigraf Nacional, e também buscar caminhos para atender as pequenas e médias empresas, que representam a grande maioria do setor. Buscaremos ainda a parceria de outras entidades, como a Confederação Nacional da Indústria, para que esse apoio possa ser transformado em fortalecimento da indústria gráfica nacional”, concluiu.

A diretoria plenária da Abigraf Nacional conta ainda com os empresários sul-mato-grossenses Altair da Graça Cruz e Valton Moreira Pael Junior. A posse da nova diretoria está marcada para o dia 1º de junho, em cerimônia que será realizada no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande.

Diretoria Executiva da Abigraf Nacional – triênio 2023/2026

Presidente: Julião Flaves Gaúna (MS)

Vice-Presidente: Sidney Anversa Victor (SP)

Diretor Secretário: Roque Noschang (RS)

Diretor Secretário Adjunto: Evandro Rogério Volpato (SC)

Diretor de Relações com o Mercado: Marcos Dybas da Natividade (PR)

Diretor de Relações com o Mercado Adjunto: Vicente de Paula Aleixo Dias (MG)

Diretor Financeiro: Carlos Roberto Jacomine da Silva (SP)

Diretor Financeiro Adjunto: Fabio Gabriel dos Santos (SP)

Vice-Presidente Região Nordeste: Josair Santos Bastos (BA)

Vice-Presidente Região Sudeste: Cristhine Samorini (ES)

Vice-Presidente Região Sul: Cidnei Luiz Barozzi (SC)

Vice-Presidente Região Centro-Oeste: Pedro de Sousa Cunha Júnior (GO)