Judocas da Escola Sesi faturam oito medalhas no brasileiro regional

Alunos-atletas da Escola Sesi subiram ao pódio no Campeonato Brasileiro Regional de judô – Região IV. O torneio, disputado no último fim de semana na capital sul-mato-grossense, reuniu centenas de atletas de cinco estados do país e do Distrito Federal.

Os alunos da Escola Sesi Campo Grande faturaram ao todo seis medalhas. Competindo na divisão leve (-57 kg), Milena Demarco conquistou ouro na categoria sub-21 e bronze na categoria sênior. Ana Clara Demarco faturou duas medalhas de bronze: no sub-21 meio-médio (-63 kg) e no sub-18 meio-médio (-57 kg). Maria Julia Siqueira Moreira obteve duas pratas: no sub-21 meio médio (-63 kg) e no sub-18 médio (-63 kg). O aluno-atleta Nathan Tavares Palermo ficou em quinto lugar na categoria sub-15 leve (-55 kg).

Aluna da Escola Sesi de Maracaju, a judoca Iara Xavier Cabral conquistou duas medalhas de prata, tanto na categoria sub-18 pesado (+70 kg) como na sub-21 meio pesado (-78 kg). Os resultados individuais dos atletas valem pontos para o ranking nacional 2022 da Confederação Brasileira de Judô.

O campeonato reuniu 595 atletas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Tocantins e do Distrito Federal. Os combates foram travados no ginásio Guanandizão, com disputas nas categorias sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e sênior. Com a maior delegação entre os estados participantes, Mato Grosso do Sul ficou em primeiro lugar no quadro geral de medalhas, tanto no masculino (17 ouros, 12 pratas e 25 bronzes) como no feminino (19 ouros, 16 pratas e 22 bronzes).