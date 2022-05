Judoca da Escola Sesi de Campo Grande embarca para disputar mundial escolar na França

A aluna-atleta Maria Júlia Siqueira Moreira, da Escola Sesi de Campo Grande, embarcou nesta quarta-feira (11) para São Paulo, onde irá se juntar à delegação brasileira que vai representar o país na Gymnasiade, o maior evento esportivo escolar do mundo. O torneio será disputado na França entre os dias 14 e 22 de maio.

Maria Júlia é atleta de judô e cursa o Ensino Médio. A atleta conquistou o direito de representar o Brasil na competição internacional ao vencer a seletiva nacional em Aracaju (SE), em março, na categoria até 63 kg. Maria Júlia conta que está ansiosa por competir pela primeira vez em solo europeu, mas diz ter feito uma boa preparação para encarar o desafio.

“Teve a etapa municipal, estadual e nacional. Meu desempenho foi muito bom, fiquei em primeiro lugar em todas. Mas tenho esperança de trazer uma medalha da França, mas a cor ainda não sei. Ainda não conheço minhas adversárias, vai ser tudo muito novo para mim. Espero ganhar novas experiências, me divertir bastante e dar tudo de mim dentro do tatame”, disse.

Na Gymnasiade, Maria Júlia irá representar a Escola Sesi de Campo Grande. O torneio é realizado a cada dois anos, semelhante aos Jogos Escolares Olímpicos e Paralímpicos, e deve reunir 5 mil atletas de 80 países, para a disputa de 19 modalidades. “É muito bom estar representando quem me apoia muito, sempre. Não tenho nem palavras para descrever o que o Sesi já fez por mim”, declarou a aluna.

Familiares da Maria Júlia estiveram no saguão do Aeroporto Internacional de Campo Grande para desejar boa sorte à judoca. O pai da aluna, Ronaldo Moreira de Araújo, se diz confiante pelo bom desempenho da filha. “A medalha é a materialização dos esforços, mas se não vier medalha, ou qualquer medalha, não importa. O importante é que a gente sabe o quanto ela se dedicou e se preparou para este momento. Às vezes o caminho é mais importante que o próprio destino. Isso ela sabe muito bem. Não importa o resultado, o importante é competir bem, se dedicar e se esforçar ao máximo”.

O técnico da judoca, Marco Aurélio Moura, também falou da expectativa para a Gymnasiade. “A gente está com uma excelente expectativa para esse evento. O trabalho foi feito direcionado para ele, e a gente acredita no êxito da Maria Júlia, a conquista de medalha. Esse é o objetivo”.

Sesi investe mais no esporte escolar em 2022

O ano de 2022 representa um ponto de virada para as escolas da Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul. A partir deste ano, o esporte ganha lugar de destaque por meio do incentivo aos alunos e do investimento em parcerias com entidades que são referência nacional no assunto.

O Sesi criou uma dimensão chamada “Sports for Learning” (aprendizagem por meio do esporte) e um programa de incentivo no qual vários alunos-atletas são atendidos nas unidades escolares da rede. O articulador de esportes do Sesi, Márcio Aparecido Alves, está na torcida pelo bom desempenho da aluna nos tatames franceses. “A Escola Sesi está muito feliz, apoia, incentiva e estará torcendo para que a Maria Júlia conquiste uma medalha e possa estar representando muito bem tanto a Escola Sesi, como o Estado e o Brasil lá na França”, diz.

O diretor da Escola Sesi de Campo Grande, Rui Antonio Piassini, deixou uma mensagem de apoio à aluna-atleta. “Te desejamos toda sorte do mundo lá no campeonato mundial. Estamos todos na torcida e esperamos que você consiga nos representar tão bem, como sempre vem representando nossa escola. Um grande abraço de toda a comunidade escolar”.