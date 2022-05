Judoca da Escola Sesi de Campo Grande conquista bronze em mundial escolar na França

Em feito inédito para a Escola Sesi de Campo Grande, a aluna-atleta Maria Júlia Siqueira Moreira, conquistou medalha de bronze na Gymnasiade, o maior evento esportivo escolar do mundo. A conquista, realizada na França, nesta quarta-feira (18/05), não foi fácil e apresentou show de golpes no tatame por onde passam atletas do mundo todo.

A judoca Maria Júlia cursa o Ensino Médio e disputou com a atleta da Espanha a medalha de bronze. Com o resultado, ela subiu ao pódio dividindo o terceiro lugar na categoria 63 kg com a atleta Chan Yu-Ching, da Taipé Chinesa.

A estudante havia conquistado o direito de representar o Brasil na competição internacional ao vencer a seletiva nacional em Aracaju (SE), em março deste ano. Semelhante aos Jogos Escolares Olímpicos e Paralímpicos, o Gymnasiade é realizado a cada dois anos e neste ano reuniu mais 5 mil atletas de 80 países, para a disputa de 19 modalidades.

Incentivo

O ano de 2022 representa um ponto de virada para as escolas da Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul. A partir deste ano, o esporte ganha lugar de destaque por meio do incentivo aos alunos e do investimento em parcerias com entidades que são referência nacional no assunto.

O Sesi criou uma dimensão chamada “Sports for Learning” (aprendizagem por meio do esporte) e um programa de incentivo no qual vários alunos-atletas são atendidos nas unidades escolares da rede.