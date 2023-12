Jovens Talentos: MS Florestal forma primeiras turmas de alunos com capacitação profissional

Foram oferecidos cursos de Ajudante de Viveiro e Assistente Administrativo e estudantes realizaram estágio e vivência na própria empresa

Em Água Clara, 42 alunos entre 17 e 21 anos conquistaram oficialmente a formação profissionalizante nos cursos de Ajudante de Viveiro e Assistente Administrativo. As capacitações fazem parte do Programa Jovens Talentos, oferecido pela MS Florestal, empresa genuinamente sul-mato-grossense no ramo de atividades florestais, em parceria com Bracell Social, Prefeitura de Água Clara e Governo do Estado. A formatura aconteceu na noite de ontem (14), na Escola Luciano Silvério de Oliveira, com a presença de autoridades da companhia e do poder público. Dos alunos, 28% dos participantes acima dos 18 anos já foram contratados.

O Programa Jovens Talentos tem como objetivo proporcionar oportunidades de educação profissional em áreas de potencial atuação dentro da própria empresa. Os alunos participantes foram contemplados com bolsa-educação, além de material didático e uniformes. Os cursos gratuitos começaram em abril, com aulas presenciais em Água Clara. Depois da parte teórica, vivências práticas foram oferecidas em diferentes setores da empresa e no viveiro de mudas.

Dos 42 participantes, 10% retornaram à escola para concluir o Ensino Médio com o objetivo de poder participar dos cursos. Dos28% contratados pela empresa, todos estão atuando no viveiro de mudas em Água Clara. Aqueles que ainda são menores de 18 anos, mas com potencial de contratação, poderão ser efetivados posteriormente. O processo de contratação dos alunos do curso de Assistente Administrativo ainda está em andamento.

O Jovens Talentos veio para mudar a vida das irmãs Arieli Fernandes da Silva, de 21 anos, e Ariadne Fernandes da Silva, de 20 anos. Ambas descobriram o curso quando tentaram entregar currículos na empresa. A contratação no viveiro, agora unida à qualificação profissional, já está garantida. “O curso foi maravilhoso. Nosso professor nos explicava tudo muito bem, então me senti muito bem-preparada para o estágio e a parte prática. Foi uma experiência incrível, quero continuar estudando, agora no ensino superior”, declarou Arieli.

“Nossos pais ficaram muito felizes, porque era algo que a gente queria muito. Era uma experiência nova para nós, e recebemos muito apoio, minha mãe sempre falava que era uma oportunidade de crescimento. Vamos completar o primeiro mês de contrato, e adoramos”, reforçou Ariadne.

“O Jovens Talentos representa uma oportunidade valiosa de contribuição direta no futuro dos nossos estudantes. Um programa como este auxilia não apenas nas habilidades técnicas, como fomenta a autonomia e a confiança desses alunos engajados e capacitados. Reconhecer e nutrir esses talentos impacta positivamente em suas vidas e ainda inspira uma geração a acreditar em seu potencial. O Jovens Talentos é mais do que um projeto, é uma semente que plantamos hoje, colhendo frutos de crescimento e transformação amanhã”, comenta Marisa Coutinho, Gerente de Relações Institucionais, Governamentais e com Comunidades da MS Florestal.

“A nossa prefeita Gerolina me pediu para passar um recado aos estudantes: o estudo é muito importante e é a porta de entrada para todo o sucesso. Através do estudo, simbolizamos todos os objetivos da vida. Nossa prefeita fez uma trajetória muito linda, através do estudo, do esforço e da dedicação. Essa é a mensagem eu gostaria de deixar para todos os formandos dessa noite. Dizer que é possível, através do estudo, mudar a vida, mudar a sua própria história”, ainda expressou Paula Rocha, Procuradora-Geral do Município, que representou a Prefeita durante a solenidade da formatura.

Projeto Padrinho

O Jovens Talentos também envolveu os próprios funcionários da empresa por meio do Projeto Padrinho. Colaboradores puderam, de forma voluntária, apadrinhar um dos estudantes com objetivo de auxiliar e mentorear durante a trajetória do estudante no período de estágio para todos os alunos. Essa iniciativa teve como foco apoiar os estagiários nos pilares de carreira, educação e planejamento pessoal de vida. Ao todo, 70 profissionais participaram do Projeto Padrinho, como mentores e palestrantes.

“Acreditamos que investir no crescimento individual é investir no sucesso coletivo. Essa oportunidade de aprendizado técnico e prático dentro da nossa organização, não apenas os preparamos para enfrentar os desafios do mercado, mas também cultivamos talentos que contribuirão para o nosso crescimento a longo prazo. Além disso, a capacitação profissional contínua é uma peça fundamental na construção de uma equipe resiliente e inovadora. Esses jovens deixaram um legado com sua dedicação, que cativou nossa atenção e nos deixou ansiosos em acompanhar a trajetória desses futuros profissionais”, acrescenta Amanda Barreira, Gerente de Recursos Humanos da MS Florestal.

O Programa Jovens Talentos continua em 2024, mas modificado para atender mais estudantes da rede pública de Ensino Médio.

Sobre a MS Florestal

A MS Florestal é uma empresa genuinamente sul-mato-grossense que fortalece as atividades de operação florestal do Grupo RGE no Brasil, com ênfase na silvicultura, desde o plantio do eucalipto até a manutenção da floresta. A MS Florestal é comprometida com a filosofia empresarial dos 5Cs, de que tudo o que fazemos deve ser bom para a Comunidade, para o País, o Clima e para o Cliente e só então será bom para a Companhia.

Sobre o Bracell Social

Bracell Social é um programa de investimento social, alinhada às diretrizes do Grupo RGE, norteado por 3 pilares (3E’s – Educação, Empoderamento e Bem-estar). São realizados projetos que contribuem com o desenvolvimento das comunidades locais, conectando a inclusão social e a sustentabilidade, de modo que as pessoas possam desenvolver suas capacidades individuais e ter acesso a oportunidades para uma vida melhor.