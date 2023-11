José Menino Júnior pede recapeamento no Andreazza e melhorias no Salgado Filho

O Vereador José Menino Jr. quer que a Prefeitura de Ponta Porã promova a obra de recapeamento de toda a extensão da Rua Digno Torres Gimenes, localizada no bairro Ignez Andreazza.

O parlamentar formalizou o pedido por meio de uma indicação, apresentada na sessão ordinária de 28 de novembro, n Câmara Municipal. O documento foi encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de obras e Urbanismo, André Manosso.

Salgado Filho

O Vereador José Menino Júnior também apresentou indicação solicitando que seja feito o serviço de patrolamento, cascalhamento com compactação na rua Tenente Samuel de Almeida, no bairro Ministro Salgado Filho.

“A presente indicação se faz necessária naquele local, visto que em frente ao Mercado Econômico, referida via sem condições de tráfego normal, devido ao enorme buraco que ali se encontra, o mesmo vem causando transtornos aos moradores. Deste modo, a melhoria será de grande importância para todos que utilizam aquela via. Desta forma, esperamos ser atendidos na solicitação ora apresentada”, afirmou José Menino Júnior na justificativa do pedido encaminhado à Prefeitura.