José Menino Júnior pede melhorias para o Horto Florestal e São Bernardo II

O Vereador encaminhou solicitação dos serviços ao Prefeito e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

O Vereador José Menino Júnior quer que a Prefeitura, por meio da secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, promova o serviço de manutenção nos bebedouros de água no Horto Florestal.

O parlamentar apresentou uma indicação, na sessão ordinária de 5 de março, na Câmara Municipal, formalizando a solicitação.

José Menino Júnior explicou que “o atendimento à presente indicação se faz necessário naquele local, visto que as pessoas que ali frequentam para suas atividades físicas e passeio, estão sem água no bebedouro da entrada do Horto Florestal. Deste modo, a melhoria será de grande importância para todos que utilizam aquele espaço. Desta forma, esperamos ser atendidos na solicitação ora apresentada”.

São Bernardo

José Menino Júnior ainda apresentou indicação solicitando que seja feito o serviço de patrolamento, cascalhamento com compactação em toda extensão da rua Camboriú, no bairro São Bernardo II.

De acordo com ele, o local encontra-se sem condições de tráfego normal, causando transtornos aos moradores. Deste modo, a melhoria será de grande importância para todos que utilizam aquela via”.

Os pedidos do parlamentar foram formalizados por meio das indicações encaminhadas ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso.