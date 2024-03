José Menino Jr. reitera pedido para ampliar vagas de estacionamento na área central

O Vereador José Menino Junior voltou a solicitar à Prefeitura de Ponta Porã par que seja feito um estudo para apurar a viabilidade para mais estacionamento nas proximidades da Câmara Municipal de Vereadores no cruzamento da Avenida Brasil e a rua Deputado Aral Moreira.

O parlamentar explicou que o atendimento deste pedido é necessário devido à falta de vagas de estacionamento naquela localidade, em ocasião do aumento do fluxo de veículos e o crescimento da região com a instalação de uma nova agência bancária da cooperativa Sicredi. “Deste modo, ajudaria a disciplinar o trânsito e evitar danos maiores. Solicitamos, pois, tais providências o mais rápido possível”.

O pedido foi feito por meio de uma indicação lida em Plenário na sessão ordinária de 26 de março, na Câmara Municipal de Ponta Porã. O documento foi encaminhado ao Prefeito Eduardo Campos, com cópia a André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo. Ele reitera a indicação nº 439 apresentada no ano de 2022.

Sanga Puitã

José Menino Junior também apresentou uma indicação em que solicita que seja feito o serviço de sinalização horizontal e vertical e instalação de placas de sinalização, indicando área escolar e limite de velocidades, nas proximidades das escolas de Sanga Puitã.

De acordo com o parlamentar, “a presente Indicação tem por objetivo proporcionar mais segurança às pessoas que trafegam naquele local, principalmente as crianças, pois com a falta da referida sinalização a probabilidade de ocorrer acidentes vem aumentando. Deste modo, ajudaria muito a disciplinar o trânsito e evitaria a ocorrência de acidentes. Solicitamos pois, tais providências o mais rápido possível”.

A indicação contendo o pedido foi encaminhada ao Prefeito Eduardo Campos e ao Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito, Gabriel Arce.