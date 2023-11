José Menino Jr. pede reforma dos banheiros da Rodoviária e asfalto na área central

O Vereador José Menino Júnior está preocupado com a situação enfrentada pelos usuários do Terminal Rodoviário de Ponta Porã. O parlamentar acionou a Prefeitura para que, por meio da secretária Municipal de Obras e Urbanismo, seja feita uma reforma nos banheiros daquele local.

O parlamentar apresentou na sessão ordinária de 14 de novembro, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação, endereçada ao Prefeito Eduardo Campos e ao engenheiro André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, solicitando que seja feita esta benfeitoria no terminal Rodoviário.

Segundo ele, o local é frequentado por muitas pessoas diariamente e, hoje, os sanitários e torneiras dos banheiros estão sem condições de uso.

Asfalto

José Menino Júnior também solicitou à Prefeitura que seja feita a pavimentação asfáltica na Rua General Ozorio entre as ruas José Bonifácio e Jorge Roberto Salomão, Centro.

“A indicação para a pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessária, os moradores sofrem constantemente com a lama no período das chuvas que prejudica o deslocamento de veículos e de pedestres e na época da estiagem a superfície cria uma camada de pó gerando muita poeira e causando problemas de saúde. Deste modo, a melhoria será de grande importância para todos que utilizam aquela via. Solicitamos, pois, tais providências o mais rápido possível”, argumentou José Menino Júnior, na justificativa da indicação encaminhada à Prefeitura.