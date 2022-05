José Menino Jr. pede estacionamento para motos no centro e melhorias nas estradas do Nova Era

O vereador José Menino Júnior apresentou na sessão ordinária de 17 de maio, na Câmara Municipal duas indicações solicitando melhorias na área central da cidade e também na área rural.

Numa indicação encaminhada ao prefeito Hélio Peluffo Filho e ao Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, André Manosso, o parlamentar solicitou o fechamento do retorno da quadra e construção de um estacionamento para motocicletas, sito à rua Marechal Floriano Peixoto, precisamente em frente à Loja Móveis Gazin.

Segundo ele, o atendimento do pedido se faz necessário, “em virtude do aumento populacional de nossa cidade e o alto índice do uso de motocicletas, onde se faz necessário o estacionamento, proporcionando mais vagas aos veículos. A implantação do mesmo, diminuiria os acidentes, ocasionados pelos veículos que fazem a conversão no meio da quadra, quando ali é via de alta trafegabilidade. Deste modo, a melhoria será de grande importância para todos que utilizam aquela via, solicito pois, tais providências”.

Nova Era

O vereador José Menino Júnior também apresentou indicação encaminhando ao prefeito Hélio Peluffo Filho e à Natália Velasques, Subprefeita no Distrito Nova Itamarati, bem como ao engenheiro André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, solicitação para que seja feito o serviço de patrolamento e cascalhamento em todas as vias do assentamento Nova Era, com ênfase na linha de ônibus escolar e melhoramento nas cabeceiras das pontes.

“O atendimento ao pedido dos moradores locais, da referida indicação se faz necessário, pois no período de chuvas as estradas ficam praticamente intransitáveis, gerando assim dificuldade no trajeto percorrido para buscar os alunos da rede municipal de ensino rural e também dificultando o escoamento de grãos em época de safra”, justificou o parlamentar, no pedido encaminhado à Prefeitura.