José Menino Jr. aciona Prefeitura para garantir melhorias nos bairros e área rural de Ponta Porã

O vereador José Menino Júnior apresentou na sessão ordinária de 4 de abril, na Câmara Municipal de Ponta Porã, uma indicação encaminhada ao Prefeito Eduardo Esgaib Campos e aos secretários André Messias Manosso (Obras e Urbanismo) e Marcelino Nunes de Oliveira (Segurança Pública e Trânsito), solicitando a construção de uma faixa elevada para pedestres, placas de sinalização de limite de velocidade nas proximidades do Mercado Machisky, rua Pedro Angelo da Rosa, junção entre Jardim Primor e Vila Aurea.

Segundo ele, “a referida indicação se faz necessária a fim de melhorar e proporcionar aos condutores maior visibilidade das travessias, oferecendo maior segurança aos pedestres. A faixa também promove melhor acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Desta forma, esperamos ser atendidos na solicitação ora apresentada”.

Calçada

O vereador José Menino Júnior também apresentou indicação solicitando a construção de uma calçada para pedestres, onde possa ser utilizada para caminhadas, iniciando na rua Damian Walter Avelino Street, paralela ao muro do Cemitério Cristo Rei, estendendo pela rua 12 de Outubro até o cruzamento com a rua Ezzat Georges.

O parlamentar justificou o pedido afirmando que “a presente indicação se faz necessária, devido ao frequente fluxo de pessoas que transitam naquele local, tornando mais seguro aos pedestres e as pessoas que fazem atividades físicas (caminhada). Deste modo, a melhoria será de grande importância para todos que utilizam aquela via”.

Assentamento

Ainda durante a sessão de 4 de abril, o vereador José Menino Júnior apresentou indicação solicitando ao Prefeito Eduardo Esgaib Campos, Senhora Natália Velasques, Subprefeita no Distrito Nova Itamarati e ao engenheiro André Messias Manosso, Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, a recuperação e colocação de novos tubos de saída de água na taipa da represa que está localizada na comunidade 7 de Setembro, no Assentamento Itamarati 2, estrada que liga ao Assentamento Nova Era.

De acordo com o parlamentar, “o atendimento da indicação se faz necessário, pois com as fortes chuvas, parte da cabeceira e também sua lateral foi levada pelas águas, assim ficando comprometido o tráfego de caminhões e ônibus escolares que utilizam a referida estrada, tanto para o escoamento de grãos como o transporte de estudantes e assim também aos próprios moradores da região”.