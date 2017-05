Vereador Silas Zanata solicita reforma de pontes da zona rural de Dourados

O vereador Silas Zanata (PPS) visitou as pontes sobre o Córrego Laranja Lima, que atravessa o Travessão do Torto, Travessão da estrada velha de Vila Formosa e Travessão da Fazenda Barro Preto, no município de Dourados. O vereador constatou que todas estão danificadas e precisam de reforma.

Segundo Zanata, no momento de crise financeira, a melhor maneira de solucionar os problemas, em curto prazo, é usar as madeiras apreendidas pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para a reforma das pontes. O vereador realizou indicação à prefeita Délia Razuk (PR), para que solicite a doação do material pelo instituto.

O vereador afirmou que as pontes necessitam frequentemente de reformas, pois elas se deterioram com a ação do tempo, sendo que na maioria das áreas rurais a única maneira de travessia é através delas. “As pontes que, quando estão interditadas por falta de conserto e manutenção, deixa a população isolada, sem contar que nessa região o tráfego é intenso, causando perigo aos motoristas que se arriscam por não terem outra opção mais viável”, apontou.

Zanata ressaltou ainda que, por conta do fluxo de veículos para transporte da safra e de alunos, a solução definitiva seria a construção de pontes de concreto.