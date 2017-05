“Vamos, juntas, fazer o melhor pelas pessoas”, pede Délia a enfermeiras do HV

“Apesar de todas as dificuldades, vocês estão se desdobrando e ajudando a melhorar o serviço prestado à comunidade. Por isso, quero parabeniza-las e a toda a equipe do Hospital da Vida e reafirmar que não mediremos esforços para melhorar cada vez mais”, disse a prefeita Délia Razuk na manhã desta quinta-feira (11) na abertura da 1ª Semana de Enfermagem e Semana Integrativa do Hospital da Vida.

A prefeita lamentou que a situação econômica do Município, como de resto do país, ainda causa transtornos e impossibilita, às vezes, a prestação de melhor atendimento à população, ou por falta de pessoal ou por falta de material, e se comprometeu a não parar de lutar para reverter a situação. “Vamos, juntas, mudar isso”, disse a uma plateia formada em sua grande maioria por mulheres, profissionais da Enfermagem.

Délia comentou que no dia anterior esteve com o governador Reinaldo Azambuja, em Campo Grande, e que conseguiu do mandatário estadual o compromisso de colocar em dia os repasses atrasados na área da saúde. Também falou do convênio com o governo para tapar os buracos das ruas, “que também impactam o hospital por conta dos vários acidentes que provocam todos os dias”.

Por fim, a prefeita de Dourados desejou “feliz dia das mães” e reafirmou que vai enfrentar e vencer todos os desafios e que para isso conta com cada um dos servidores municipais, “que também têm suas cobranças, as quais vamos procurar resolver sempre por meio do diálogo”.

Palestra

A Semana de Enfermagem foi aberta com palestra do secretário-adjunto de Saúde, Carlos Augusto Ferreira Moreira, com o tema “Recuperando sua autoestima – alternativas na estética e cirurgia plástica”.

Outras duas palestras foram proferidas no primeiro dia “Perda de peso, antienvelhecimento e longevidade – alternativas na medicina ortomolecular” e “Alimentos termogênicos e funcionais: benefícios e mitos na alimentação saudável, principalmente no inverno”.