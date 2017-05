Traficante capota veículo com mais de meia tonelada de droga e 20 kg de ‘supermaconha’

Na tarde desta quinta-feira, 11, no km 470 da BR-267, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 539 kg de maconha e prendeu um homem, de 21 anos, em Guia Lopes da Laguna, por tráfico de drogas.

Os policiais rodoviários federais deram ordem de parada a um veículo Imp/Citroen, com placas de Campo Grande, que foi desobedecida e o motorista empreendeu fuga.

Durante acompanhamento tático do veículo o condutor perdeu o controle do carro, colidiu no meio fio e capotou. Com o capotamento, a droga se espalhou pela rodovia.

Entre centenas de pacotes de maconha apreendidos, havia pacotes de um tipo mais concentrado de maconha, chamada de Skank ou Supermaconha, que totalizou 20kg na apreensão. Os pacotes tinham embalagem especial e rótulo inscrito: “SKANK – Nova Holanda – Tá Melhor que Paris”.

Foi constatado, ainda, sinais de adulteração do veículo. Foi dada a voz de prisão ao motorista que declarou ter pego o carro na cidade de Ponta Porã, e o levaria até Campo Grande.

Ocorrência encaminhada à Polícia Civil local.