Thiago Maia entra na mira de grandes clubes europeus

A atual temporada do futebol europeu está em sua reta final e o mercado de transferências já começa a ficar movimentado. Um grande alvo dos gigantes europeus deve ser o volante Thiago Maia, do Santos. Segundo o periódico The Sun, Paris Saint-Germain, Manchester United e Chelsea irão brigar pelo brasileiro.

Thiago Maia vem chamando a atenção de clubes europeus desde o início do ano, quando o PSG chegou a sondar o atleta. O volante conquistou, com a camisa da Seleção Brasileira, a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e foi peça importante do time de Neymar e companhia.

No último mês, o presidente do Santos, Modesto Roma Junior, admitiu que teria que vender alguns jogadores em julho para terminar o balanço do clube no azul. Além de Maia, o lateral Zeca, que também conquistou o ouro olímpico, foi sondado por clubes europeus.

De acordo com as informações da imprensa inglesa, a multa do jovem de 20 anos é de cerca de R$ 68 milhões. As três equipes que entram na briga pelo jogador devem contratar volantes na próxima janela de transferências do futebol europeu.

O PSG deve perder o volante italiano Verrati, que é um dos nomes mais concorridos do futebol europeu nos últimos anos. Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique já manifestaram interesse no futebol do “baixinho”. Já o Chelsea se reforçou com o francês Kantê na última temporada e Maia seria uma opção para o clube que irá disputar a Liga dos Campeões novamente na próxima temporada. Enquanto isso, o Manchester United, do técnico José Mourinho, tenta encaixar o time após uma baixa temporada dos Red Devils.

Da Gazeta Esportiva