Sebrae orienta gratuitamente empresas de Dourados sobre o e-social

Capacitação que auxilia setor de RH acontece no dia 31 de maio

O Sebrae realiza no dia 31 de maio, quarta-feira, em parceria com o Sescon/MS, a palestra “e-social”, que acontece às 19 horas, na ACED – Associação Comercial e Empresarial de Dourados.

O projeto do Governo Federal, que envolve a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, o INSS e a Caixa Econômica Federal, tem como objetivo principal consolidar as obrigações acessórias da área trabalhista em uma única entrega.

A ideia é que, ao unificar o envio de informações referentes aos trabalhadores das empresas, o profissional de RH possa fazer em um único envio todas as informações relevantes para CAGED, GFIP, RAIS, etc.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no local. Informações: 3410-8805.