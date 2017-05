São Paulo empata com o Defensa y Justicia-ARG e cai na Sul-Americana

O São Paulo está eliminado de mais uma competição em 2017. Nesta quinta-feira, o Tricolor precisava de um triunfo simples para avançar à segunda fase da Copa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia-ARG, mas ficou no empate por 1 a 1, e acabou eliminado pelo gol qualificado, já que o duelo na Argentina havia terminado sem gols.

Para piorar, o São Paulo não mostrou absolutamente nenhuma evolução em campo após 18 dias sem jogos. Os problemas no sistema de marcação se mantiveram, e o ataque, antes produtivo, se mostrou ineficiente e pouco criativo, abusando do chuveirinho.

Agora o São Paulo tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar nesta temporada. No ano de estreia de Rogério Ceni como treinador, a equipe caiu na semifinal contra o Corinthians no Paulistão, e foi eliminada pelo Cruzeiro antes das oitavas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, a estreia é justamente contra a Raposa, neste domingo, no Mineirão, às 16h (de Brasília).

O início de jogo empolgou os presentes no Morumbi. Antes do primeiro minuto, o Tricolor balançou as redes com Lucas Pratto em lance corretamente anulado por impedimento do argentino. Aos cinco, Thiago Mendes acertou belo chute de fora da área e mandou no ângulo para inaugurar o marcador.

Com 10 jogados, porém, a euforia se apagou casa são-paulina. Jonas Gutierrez avançou pela esquerda e cruzou na área. Lucão falhou no corte, e a bola sobrou para Castellani, que, livre pela direita, bateu firme e empatou.

Apesar de parte da torcida tricolor seguir cantando, o tento visitante tornou fria a partida nos 15º da capital paulista. A emoção só voltou com outras duas falhas defensivas do zagueiro Lucão ao final da primeira etapa. Sem um meia armador e com Cueva pouco inspirado, o Tricolor sofreu para criar oportunidades, abusou dos levantamentos na área no primeiro tempo, e foi para o intervalo vaiado com o empate que o eliminava.

Na segunda etapa, Rogério Ceni colocou Gilberto em campo na vaga de Neilton, e o São Paulo passou a ter Luca Pratto mais aberto pelo lado direito. Depois, foi a vez de Luiz Araújo entrar no lugar de Bruno, deslocando Thiago Mendes para a ala.

Na prática, porém, o Tricolor não conseguiu pressionar e teve apenas uma boa chance na etapa final, desperdiçada por Cueva. Já o time argentino, mostrando melhor preparo e tranquilidade, ficou perto do gol da vitória em três oportunidades claras, mas parou em Renan Ribeiro.

O jogo

O São Paulo precisou de apenas um minuto para balançar as redes no Morumbi, mas o tento de Lucas Pratto foi anulado. Thiago Mendes roubou a bola no meio-campo e o Tricolor partiu no contra-ataque com Cueva, que enfiou a bola no meio da área para o centroavante argentino, em posição irregular, mandar para as redes.

Se o primeiro foi anulado, apenas quatro minutos depois o Tricolor marcou de novo, e desta vez o golaço de Thiago Mendes não teve nada de irregular. O volante, atuando mais adiantado nesta quinta-feira, arriscou de fora da área e acertou chutaço, que morreu no ângulo de Arias, que não teve chances de defesa.

O ataque mandante começou muito bem, mas a zaga não mostrou a segurança esperada após os 18 dias de treinos. Aos 10 minutos, Jonas Gutierrez conduziu pelo meio, puxou para a esquerda e cruzou para a área. Lucão falhou e Castellani, livre no lado oposto, bateu forte para deixar tudo igual no marcador.

O restante do primeiro tempo se limitou aos erros de passe do São Paulo, que tinha dificuldades para criar jogadas, e a retranca muito bem armada do Defensa y Justicia. Os argentinos apostavam no contra-ataque, mas também não conseguiam assustar, enquanto o Tricolor abusava das bolas alçadas na área.

A emoção só voltou com mais dois erros do zagueiro Lucão. Aos 41, Bouzat desceu pela direita e cruzou para a área, o defensor tricolor tentou fazer o corte e quase marcou contra. Com 46 jogados, novamente Bouzat, desta vez pela esquerda, passou como quis pelo beque são-paulino e soltou uma bomba na lateral da área, obrigando grande defesa de Renan Ribeiro.

Para o segundo tempo, Rogério Ceni colocou Gilberto em campo na vaga de Neilton, e o São Paulo passou a ter Luca Pratto mais aberto pelo lado direito. Na prática, porém, a alteração não surtiu efeito e a equipe seguiu apresentando um futebol burocrático.

Tentando tornar o time ais ofensivo, Rogério sacou Bruno e colocou Luiz Araújo em campo, deslocando Thiago Mendes para a lateral. Pouco após a mudança, porém, o São Paulo quase levou o segundo. Aos 19, após cobrança de falta da direita Lucão cortou errado, a bola subiu e caiu nos pés de Elizari, que bateu de primeira na pequena área, mas mandou em cima de Renan Ribeiro.

O Tricolor respondeu em seguida, mas Cueva perdeu chance claríssima de gol. Luiz Araújo fez grande jogada pela esquerda e cruzou para a área. A bola passou por todo mundo e ficou com o peruano, que teve tempo de ajeitar e finalizar, mas o camisa 10 mandou em cima da zaga adversária.

Ficha Técnica

São Paulo 1 x 1 Defensa y Justicia-ARG

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Data: 11 de maio de 2017, quinta-feira

Horário: 21h45 (Brasília)

Árbitro: Ulises Mereles (Paraguai)

Assistentes: Não divulgado

Público: 14.999 pessoas

Renda: R$: 346.827,00

Cartões amarelos: Lucão e Júnior Tavares (SAO); Cardona e Alexander Barboza (DYJ)

Cartão vermelho: Alexander Barboza (DYJ)

GOLS:

SÃO PAULO: Thiago Mendes, aos cinco minutos do primeiro tempo

DEFENSA Y JUSTICIA: Castellani, aos dez minutos da primeira etapa

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Bruno (Luiz Araújo), Lucão, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Jucilei, João Schmidt e Thiago Mendes; Cueva (Thomaz), Neilton (Gilberto) e Lucas Pratto

Técnico: Rogério Ceni

DEFENSA Y JUSTICIA: Arias; Bareiro, Alexander Barboza e Cardona; Rivero, Castellani (Elizari), Delgado, Leonel Miranda e Jonas Gutiérrez; André Ríos e Bouzat (Kaprof)

Técnico: Beccacece

Da Gazeta Esportiva