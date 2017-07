PRF recupera veículo com placas frias de Brasília/DF

No final da tarde de ontem (23), a PRF recuperou em Rio Brilhante um veículo com ocorrência de roubo na cidade Formosa/GO.

A equipe policial deu ordem de parada ao veículo Fiat/Uno Way com placas aparentes de Brasília/DF, no km 323 da BR 163. O condutor e passageiro, porém, não obedeceram a ordem e empreenderam fuga em alta velocidade.

Os suspeitos abandonaram o veículo, já no perímetro urbano, e adentraram em uma vegetação densa, não sendo possível a captura deles.

Após verificação dos sinais identificadores do veículo, foi constatado que o carro havia sido roubado na cidade de Formosa/GO, no dia 21 de abril. O veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante.