PRF recupera dois veículos com ocorrência de roubo/furto

Na tarde desta terça-feira, 16, em Rio Brilhante, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos e prendeu dois homens por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, e uso de documento falso.

No km 323, da BR-163, os policiais rodoviários federais abordaram um veículo Toyota/Corolla com placas aparentes de Natal/RN, conduzido por um homem, de 35 anos, e um Fiat/Strada com placas aparentes de Brasília/DF, conduzido por outro homem de 27 anos.

Foi constatado indícios de adulteração nos sinais identificadores dos carros, e que se tratava dos veículos Toyota/Corolla com placas de Baraúna/RN, e um Fiat/Strada com placas de São Simão/GO. Ambos com ocorrência de roubo/furto.

Os condutores afirmaram que saíram de Uberlândia/MG, com destino a Dourados, e que carregariam os veículos com cigarros para serem comercializados.

Foi dada voz de prisão aos motoristas e encaminhados à Polícia Civil de Rio Brilhante.