PRF apreende cocaína avaliada em R$ 9 milhões; a maior apreensão no MS

Na manhã desta quinta-feira, 11, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a maior apreensão de cocaína do ano no Mato Grosso do Sul: 359 Kg.

Policiais Rodoviários Federais da Unidade Operacional de Três Lagoas abordaram uma carreta com placas de Clementina/SP, carregada com 33,6 toneladas de milho com notas fiscais de Campo Grande, às 22h30 de ontem (10).

O veículo tinha irregularidades de trânsito e ficou retido. Na manhã de hoje, pelo fato do condutor ter apresentado nervosismo na fiscalização bem como informado origem, destino e motivo da viagem suspeitos, os Policiais Rodoviários Federais vistoriaram todo o conjunto veicular e localizaram nos 2 tanques de combustíveis grande quantidade de entorpecente que totalizou 359,9 Kg de cocaína em tabletes.

A cocaína pode ser estimada em R$ 9 milhões (nove milhões de reais), se avaliado R$ 25 mil (vinte e cinco mil reais) o quilo. Segundo o motorista, de 40 anos, a carga de milho foi carregada em Sidrolândia e tinha como destino a cidade de Boituva/SP. Em relação a droga, afirmou que a carreta foi carregada em Maracaju e a levaria para São Paulo/SP, onde receberia pelo tráfico.

O motorista, a droga e o veículo foram encaminhados para a Polícia Federal de Três Lagoas. A pena do crime de tráfico de drogas é de 5 (cinco) até 15 (quinze) anos de reclusão.