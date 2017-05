PRF apreende armas de uso restrito, munições e contrabando com motoristas de ônibus

Todo ilícito estava oculto na cabine do motorista e compartimento do motor. O ônibus fazia a linha Assumpção/PY à Campo Grande

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de hoje (11), no km 453 da BR-163 em Campo Grande, apreendeu armas, munições e contrabando em ônibus que fazia linha internacional do Paraguai para o Brasil.

Na cabine do motorista e no compartimento do motor a PRF encontrou 02 (duas) pistolas calibre 9mm, 150 munições calibre 9mm, 100 calibre.40, e 50 calibre 38. A PRF apreendeu também produtos de informática contrabandeados.

Os dois motoristas do ônibus foram presos, um homem de 51 anos e outro de 49 anos, funcionários da empresa da linha.

Os passageiros do ônibus foram desembarcados na rodoviária de Campo Grande; os ilícitos e os motoristas presos foram encaminhados para Superintendência da Polícia Federal em Campo Grande.