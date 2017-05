Prefeitura de Dourados convoca população para o Dia D de vacinação contra a gripe

É neste sábado, 13 de maio, o Dia D de vacinação contra a gripe em todo o Brasil e, em Dourados, a Prefeitura convoca a população pertencente aos grupos de risco para procurarem os postos de saúde e se imunizarem. Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde, entre 8h e 17h deste sábado, o Núcleo de Imunização articula a campanha em todas as unidades de saúde no município, sendo 34 salas, inclusive nos 4 postos da Reserva Indígena e nos distritos. Para a vacinação neste dia, todo o plantel da Secretaria de Saúde estará envolvido e quatro equipes da Imunização darão suporte logístico aos demais profissionais.

Devem se vacinar, compondo os grupos de risco, crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, trabalhadores da saúde, gestantes e mulheres puérperas (aquelas que tenham dado à luz até 45 dias antes de receber a vacina), população indígena, idosos acima de 60 anos, professores e pessoas portadoras de doenças crônicas.

Segundo o diretor da Vigilância em Saúde, Edvam Marcelo Marques, as pessoas precisam apresentar cartão vacinal e, no caso de doentes crônicos, exame que comprove a doença. “Importante frisar que a convocação é para todos os pertencentes a estes grupos nos quais a ocorrência da gripe é mais comum e mais grave”, disse.

Marques ressalta que a vacina é trivalente e imuniza contra os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B, subtipos com atuação mais severa contra o organismo humano. “São estes vírus que se tornam mais graves quando acometem estes grupos descritos pelo Ministério da Saúde. É importante vacinar pela proximidade do inverno e levando em conta que a ação da gripe tem um tempo de pelo menos 10 dias”, explicou.

O diretor pede que a população atenda o chamado e vacine-se. Em Dourados, este ano, nenhum caso grave de gripe foi registrado e talvez esta ‘calmaria’, segundo ele, tenha causado a baixa procura pela vacina. “A vacinação de indígenas e crianças está baixa e o fato de não haver alarde talvez contribua, além de que o brasileiro deixa sempre para a última hora. No entanto, é muito importante que as pessoas tomem a vacina”, disse, lembrando que os indígenas, muito suscetíveis à gripe, são os que menos tem procurado.

A população alvo chega a 72 mil pessoas e a vacinação segue até o próximo dia 26 de maio (das 7h às 11h e das 13h às 17h nos postos), antes do início do inverno, estação do ano com maior incidência da doença.

Entre outras informações importantes, Marques ressalta que a população consiga perceber a diferença entre um simples resfriado e a gripe, mesmo porque, muitas pessoas deixam de tomar a vacina quando estão doentes. “Só não pode vacinar pessoas que estejam febris. Caso contrário, pode tomar sim a vacina”, disse.

Outro mito, segundo ele, é de que as pessoas vacinadas fiquem gripadas tão logo recebam a dose. Marques assegura que a vacina tem ação baseada em vírus inativados, o que vai, tão somente ativar o sistema imune contra a doença. “Agora, se a pessoa tem o vírus quietinho lá no organismo, ai ele vai manifestar”, disse.

Além da vacina, pelo menos três cuidados do dia a dia podem contribuir no combate à gripe. Segundo Marques, evitar locais fechados com aglomeração intensa de pessoas, higienizar as mãos e tomar bastante água são atitudes que minimizam os riscos.