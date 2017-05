Pottker chega ao Inter querendo construir uma ‘nova história’ no clube

Atacante de 23 anos pediu que o currículo de goleador na Ponte Preta seja deixado de lado e se colocou à disposição para jogar pelos lados do campo. Estreia depende do STJD e da CBF

Apresentado pelo Internacional logo após o treino desta quinta-feira, o atacante William Pottker pediu que o seu currículo vitorioso na Ponte Preta, seu ex-clube, seja deixado de lado. Ele quer construir uma ‘nova história’ no clube gaúcho.

– O que o Pottker fez já passou. Aqui, começa uma nova história. Todo vamos começar do zero. Eu vejo jogadores como Brenner, que já vêm criando uma história no clube. Um grande artilheiro. Vou respeitar e conquistar meu espaço trabalhando. O que passou, passou. Não conta nas quatro linhas. É um clube que não vai apagar sua história por causa de seis meses na série B. É um peso de uma camiseta que qualquer jogador quer usar. Fico feliz de estar vivendo esse sonho no Inter – disse o centroavante, de 23 anos, que foi artilheiro do último Brasileirão ao lado Diego Souza e Fred, com 14 gols.

Como a ‘9’ já está sendo utilizada pelo lesionado Eduardo Sasha, Pottker usará a ’99’. Apesar do número sugerir, o novo reforço do Internacional se colocou à disposição de Antônio Carlos Zago para jogar também pelos lados do campo. O importante é ganhar espaço num elenco que também conta com Brenner, Cirino, Nico López, Roberson, Carlos e Diego.

– Não sou jogador de ficar parado na frente. Sou de mais mobilidade, como centroavante e pelos lados. Deixo isso para o professor Zago e para os especialistas do clube, que vão ver onde eu vou render e ajudar mais a equipe -completou Pottker, que também foi artilheiro do último Campeonato Paulista, com sete gols.

A intenção do atacante e da diretoria é estrear já no próximo sábado, às 16h30, contra o Londrina, fora de casa, no Estádio do Café. No entanto, ele foi expulso no último jogo da Ponte Preta pela Copa do Brasil e a Macaca foi eliminada. Assim, ele teria que cumprir a suspensão no primeiro jogo da Série B, mas o Inter pede que o STJD reverta a punição para pagamento de cestas básicas. Além disso, ele ainda tem que ser regularizado no BID.

