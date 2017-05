Pela Copa do Brasil, Palmeiras recebe Inter buscando manter bom momento em casa

Passando por uma maratona de jogos, o Palmeiras entra em campo novamente nesta quarta-feira, desta vez para enfrentar o Internacional, no Palestra Itália, às 21h45(de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com um elenco desgastado fisicamente, o Verdão confia na qualidade de seus jogadores e no seu desempenho recente como mandante para sair com a vitória.

Para o jogo desta quarta-feira, o técnico Cuca, que reestreou no comando da equipe com uma grande vitória por 4 a 0 sobre o Vasco, deve fazer um rodízio no elenco, já que os jogadores sentiram desgaste após a estreia no Campeonato Brasileiro. No treino antes da partida, o técnico Cuca promoveu apenas um rachão descontraído e despistou a respeito da escalação. Os atletas devem ser reavaliados para saber quem terá condições de enfrentar a equipe gaúcha.

Um destes exemplo é o atacante Borja, que desencantou ao marcar dois gols na vitória sobre o Vasco. O colombiano destacou a vontade que o adversário apresentará para buscar o triunfo e se colocou à disposição para entrar em campo para ajudar o Palmeiras.

“É uma partida complicada contra o Inter. É uma equipe que está na Série B e vai fazer de tudo para ganhar de nós. Espero poder estar em campo para ajudar o Palmeiras. Estou me preparando no dia a dia para estar bem e seguir respondendo dentro de campo. Espero estar 100% para fazer um bom jogo”, afirmou Borja.

O amuleto do Verdão para vencer o Internacional é seu grande desempenho recente dentro de casa. Desde a derrota para o Atlético-MG no Brasileirão de 2016, o Palmeiras ostenta 22 jogos de invencibilidade no Palestra Itália, com 17 vitórias e cinco empates no período. Além disso, a expectativa é de estádio cheio para o confronto, com mais de 25 mil ingressos vendidos antecipadamente para o duelo.

Inter deve repetir escalação pela primeira vez no ano

O Internacional vai continuar com dois desfalques para o confronto contra o Palmeiras na quarta-feira. Assim, o técnico Antônio Carlos Zago vai repetir o time que atuou contra o Londrina no sábado. Esta pode ser a primeira vez, desde que chegou ao clube colorado, que o treinador vai repetir a escalação titular.

Uma das ausências é o volante Edenilson. O jogador ainda está com dores no tornozelo direito e foi vetado pelo departamento médico do Inter para a partida. Com isso, Fabinho, que atuou na estreia da Série B, deve continuar na vaga do atleta. Ele deve jogar ao lado de Rodrigo Dourado e do chileno Felipe Gutiérrez.

O lateral-esquerdo Carlinhos também vai desfalcar o time. Desta forma, Uendel permanece na esquerda. O meia Valdívia ainda está com um desconforto muscular e não viaja para São Paulo.

Por outro lado, o atacante Roberson está recuperado de lesão e fica a disposição de Zago. O goleiro Daniel, quarto da escala hierárquica, segue no gol colorado. Danilo Fernandes, Marcelo Lomba e Keiller estão lesionados.

No ataque, Brenner, um dos artilheiros da Copa do Brasil, perdeu espaço no time pelo baixo rendimento nos últimos jogos. O jogador não marca gols há seis partidas e o atacante Marcelo Cirino, que estreou bem no confronto contra o Londrina, na Série B, vai permanecer na frente ao lado do uruguaio Nico López.

O Colorado está invicto na Copa do Brasil com quatro vitórias e dois empates. No último jogo pela competição, o clube gaúcho eliminou o Corinthians nos pênaltis depois de empatar duas vezes com os paulistas pelo placar de um a um.

Ficha Técnica

Palmeiras x Internacional

Local: Palestra Itália, em São Paulo (SP)

Data: 17 de maio de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Sandro Meira Ricci (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Neuza Ines Back (ambos de SC)

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê, Guerra, Dudu e Raphael Veiga; Borja

Técnico: Cuca

INTERNACIONAL: Daniel; William, Léo Ortiz, Victor Cuesta, Uendel; Rodrigo Dourado, Fabinho, Felipe Gutiérrez, D’Alessandro; Nico López e Marcelo Cirino

Técnico: Antônio Carlos Zago

Da Gazeta Esportiva