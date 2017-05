Pedro Pepa participa da 1ª Conferencia Municipal da Saúde da Mulher

Presidente da Comissão de Higiene e Saúde da Câmara de Dourados, o vereador Pedro Pepa (DEM) participou, na manhã desta quarta-feira (17), da 1ª Conferencia Municipal da Saúde da Mulher, realizada no plenário da Casa. O evento abordou o tema “Saúde da Mulher: Desafios para Integralidade com Equidade”.

A conferência terá como eixo principal a “implementação da política nacional de atenção integral a saúde da mulher”. De acordo com o vereador, a discussão é importante para contribuir com os avanços das políticas públicas em Dourados e no Estado.

“As políticas públicas bem discutidas por pessoas comprometidas, com conhecimento, é muito bom, mas se não tiver a participação da mulher, dessa sensibilidade, com certeza nós teríamos dificuldade nos avanços”, comentou Pepa. “É importante que façamos um bom debate, apresentemos boas propostas para aplicação das políticas públicas municipais, estaduais e federais”, completou.

A conferência contou com palestras da ginecologista e obstetra Solange Rita, que falou sobre “Políticas Públicas para as Mulheres”, do médico Wesley Freitas, com o tema “O mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres”, e do enfermeiro Genivaldo Dias da Silva que explanou sobre “Vulnerabilidade e equidade na vida e na saúde das mulheres”.