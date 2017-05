Operação da PF investiga fraude em empréstimo do BNDES à JBS

Ex-ministro Antonio Palocci também é alvo de investigação

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (12) a Operação Bullish para investigar fraudes e irregularidades em aportes concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) à J&F Investimentos, proprietária do frigorífico JBS.

De acordo com o comunicado da PF, os empréstimos foram realizados através da subsidiária BNDESPar, a partir de junho de 2007. Os aportes tinham como objetivo a aquisição de empresas frigoríficas no valor total de R$8,1 bilhões. Desta forma, a suspeita é que o BNDES tenha favorecido a J&F.

Segundo a PF, as operações de gastos de recursos públicos foram feitas sem as garantias e sem a exigência de prêmio contratualmente previsto. Isso teria gerado prejuízos de R$ 1,2 bilhão aos cofres públicos. Além disso, essas transações foram executadas após a contratação da empresa de consultoria do ex-ministro Antonio Palocci, preso pela Operação Lava Jato e investigado na Bullish.

A Operação busca cumprir 37 mandados de condução coercitiva, sendo 30 no Rio de Janeiro e sete em São Paulo, além de 20 mandados de busca e apreensão, sendo 14 no Rio e seis em São Paulo. Há buscas na casa de Joesley Batista, do J&F, e na residência de Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES. Joesley é alvo de um mandado de condução coercitiva, mas o empresário estava fora do país antes da operação e não há informação se a medida foi cumprida. No entanto, a Justiça negou um pedido de prisão do empresário.

Além dos mandados de condução coercitiva e de busca e apreensão, a Justiça decretou a indisponibilidade de bens de pessoas físicas e jurídicas suspeitas de participar direta ou indiretamente da composição acionária do grupo investigado.

Da AnsaFlash