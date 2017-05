No Paquistão, explosão executada pelo Estado Islâmico deixa mortos e feridos

Ao menos 25 morreram e 35 ficaram feridas; alvo parece ser comboio no qual viajava o vice-presidente do Senado.

Uma bomba explodiu perto de um comboio do vice-presidente do Senado do Paquistão nesta sexta-feira (12), na província de Baluchistão, deixando ao menos 25 mortos, disseram autoridades.

Pelo menos 35 pessoas foram feridas na explosão perto da cidade de Mastung. Imagens de televisão mostram um veículo destruído.

O Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque.

O senador Abdul Ghafoor Haideri, vice-presidente da câmara alta do Parlamento do país, disse à Reuters minutos após o incidente acreditar que ele era o alvo da explosão e que sofreu pequenos ferimentos. “Há muitas mortes já que havia muitas pessoas no comboio”, disse ele ao telefone.

A autoridade de saúde do distrito Sher Ahmed Satakzai disse que o número de mortos havia subido para 25 pessoas e que 10 estão em estado crítico no hospital.

Militantes separatistas do Baluchistão sustentam uma campanha contra o governo central há décadas, exigindo uma maior parte dos recursos da província rica em gás natural.

O Taliban e outros militantes islâmicos também atuam na província, que tem fronteiras com o Afeganistão e com o Irã.

Do G1