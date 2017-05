Na abertura da Expoagro, Délia anuncia recuperação de 1800 km de estradas rurais

Prefeita aproveitou encontro de políticos no evento para conclamar à união de todos para fazer a sociedade crescer

A prefeita Délia Razuk anunciou, no começo da tarde deste sábado (13), ao discursar na abertura oficial da 53ª. Expoagro, no parque de exposições de Dourados, a licitação de 1800 km de recuperação das estradas rurais do Município. “Vamos aproveitar os recursos do Fundersul e licitar esses serviços nos próximos dias, e vamos utilizar 100% da parte que cabe ao Município para garantir que o produtor rural tenha estradas em boas condições”. Délia foi aplaudida pela plateia, formada essencialmente por representantes do agronegócio, ao fazer esse anúncio.

A prefeita também lembrou que está concluindo tratativas com o Governo do Estado no sentido de ativar a Ceasa, a central de abastecimento, visando garantir a comercialização da produção, sobretudo dos produtos da agricultura familiar, porque, segundo defendeu, quem produz precisa ter a garantia da comercialização da lavoura. No final do ato de abertura da feira, o presidente da Agraer, EnelvoFelini, anunciou convênio para liberação de equipamentos de uma Patrulha Mecanizada que vai atender produtores do Assentamento Amparo, em Itahum, com recursos da ordem de R$ 144 mil, e confirmou que nos próximos dias vai lançar a pedra fundamental da construção da Ceasa, junto com a prefeita Délia Razuk, em Dourados.

Délia também aproveitou a presença, na abertura da feira agropecuária, de políticos da esfera estadual e federal, incluindo a vice-governadora Rose Modesto, que representou o governador Reinaldo Azambuja, os deputados federais Geraldo Resende e Tereza Cristina, os estaduais Zé Teixeira, Herculano Borges e o licenciado José Carlos Barbosa (atualmente respondendo pela Secretaria estadual de Justiça e Segurança Pública), para agradecer a ajuda que recebeu na semana passada, após audiência na Governadoria, com recursos da ordem de R$ 5 milhões para tapar buracos na cidade e investimentos mensais superiores a R$ 500 mil para o atendimento da macrorregião de saúde, que contempla em torno de 33 municípios. A plateia voltou a aplaudir essa parceria.

“O resultado desse encontro com o governador Reinaldo e a vice Rose, graças ao empenho do deputado Zé Teixeira, mostrou que quando a gente trabalha junto os resultados aparecem. Quero aproveitar essa oportunidade para dizer que, independente de partidos políticos e de resultados de eleição, nós precisamos estar unidos, no Município, no Estado e com nossa bancada federal, “porque é essa união que é capaz de fazer a sociedade crescer, e com justiça para todos”, discursou a prefeita.