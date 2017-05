Multas na lombada da rua Ponta Porã só valem a partir de terça-feira

Um entendimento entre a Agência de Transporte e Trânsito de Dourados (Agetran) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran) levou à determinação de que as notificações emitidas pelo redutor de velocidade da rua Ponta Porã, entre a Benjamin Constant e Quintino Bocaiuva, cujo limite de velocidade foi reduzido de 50 km/h para 30km/h, não valem até o dia 15 de maio.

No entanto, partir de terça-feira, dia 16 de maio, as possíveis multas por excesso de velocidade passam a valer. Segundo o diretor da Agetran, Carlos Fábio, a mudança repentina sem prévio aviso causou estranheza dos milhares de condutores que transitam pela rua de acesso aos bairros da região noroeste da cidade.

Ainda segundo o diretor, qualquer multa que possa ter sido encaminhada aos motoristas por infração cometida entre o dia da mudança do limite de velocidade e o dia 15 é passível de anulação. Basta que o cidadão compareça ao Detran para esclarecimento.

A Agetran esclarece que os redutores de velocidade – lombadas eletrônicas – e os radares semafóricos são de responsabilidade do Detran e a arrecadação com multas é toda destinada ao Governo do Estado.