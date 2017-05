“MS no Campo” destaca entrega de patrulhas mecanizadas e o fortalecimento da agricultura familiar

O programa de radiojornalismo “MS no Campo” voltado aos empresários e trabalhadores do setor rural em Mato Grosso do Sul retorna, neste fim de semana, à grade das emissoras do Estado e ao canal “MS no Rádio” com as principais notícias agropecuárias e ações do Governo do Estado. Na edição deste fim de semana entre os destaques, está a entrega de patrulhas mecanizadas nas cidades de Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e Chapadão do Sul. A intenção é promover o fortalecimento da agricultura familiar.

O “MS no Campo” também vai abordar o Programa da Agência Estadual Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) para a capacitação de assentados da região de Bodoquena, que vão ter a oportunidade de investir na área do ecoturismo; a parceria do Governo do Estado na realização da 53ª Feira Agropecuária Internacional de Dourados (Expoagro); previsão do tempo para a cultura dos grãos; dica sobre segurança no campo, entre outros assuntos.

O programa é semanalmente distribuído para as emissoras de rádio parceiras, além de ser disponibilizado para download no portal oficial de notícias do Governo, o Portal MS. As emissoras tem a possibilidade de veicular no horário desejado, de acordo com pesquisas locais de audiência.

A produção é das jornalistas Lívia Machado e Katiuscia Fernandes, com edição de Fernando Blank, e conta com apoio do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), ligadas à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Ouça e confira o conteúdo do programa “MS no Campo” aqui.