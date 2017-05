Miocic vinga derrota, nocauteia Cigano no 1º round e segue campeão do UFC

Stipe Miocic aproveitou bem a oportunidade de vingar sua derrota para Junior Cigano. O atual campeão dos pesos-pesados defendeu seu cinturão pela segunda vez e nocauteou o desafiante brasileiro, ex-campeão da categoria, em apenas 2m22s no evento principal do UFC 211, neste sábado, em Dallas. Foi o troco pela derrota por pontos para o catarinense em 2014, e mostrou o quanto o dono do título evoluiu nos últimos três anos.

Cigano, por sua vez, não mostrou a sua própria evolução. Pelo contrário, foi acuado desde o início pelo campeão, sem conseguir se afastar da grade – um problema que já havia sido apontado na primeira luta entre eles. Daquela vez, contudo, o catarinense foi capaz de esquivar golpes por cinco rounds, sobreviveu aos melhores socos do adversário e acertou suas próprias bombas para arrancar uma vitória na decisão dos juízes.

Desta vez, Cigano só conseguiu causar um hematoma na canela esquerda de Miocic, com um chute desferido nos segundos iniciais. O campeão o cercou desde o início, e combinava duros jabs e cruzados. O catarinense esquivou alguns, mas, depois de cerca de um minuto e meio, engoliu um gancho. Ele absorveu bem este golpe, mas o espaço estava cada vez menor para errar. Um cruzado de direita pegou em cheio no pé da orelha, e o ex-campeão desabou. No solo, Miocic desferiu mais uma saraivada de golpes no rosto, para os quais o brasileiro não apresentou defesa. O árbitro Herb Dean logo encerrou a luta.

Card principal

Stipe Miocic venceu Junior Cigano por nocaute técnico aos 2m22s do R1

Joanna Jedrzejczyk venceu Jéssica Bate-Estaca por decisão unânime (50-45, 50-44, 50-45)

Demian Maia venceu Jorge Masvidal por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)

Frankie Edgar venceu Yair Rodríguez por nocaute técnico (interrupção médica) aos 5m do R2

David Branch venceu Krzysztof Jotko por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)

Card preliminar

A luta entre Eddie Alvarez e Dustin Poirier foi declarada sem resultado

Jason Knight venceu Chas Skelly por nocaute técnico aos 39s do R3

Chase Sherman venceu Rashad Coulter por nocaute técnico aos 3m36s do R2

James Vick venceu Marco Polo Reyes por nocaute técnico aos 2m31s do R1

Courtney Casey venceu Jessica Aguilar por decisão unânime (triplo 30-27)

Enrique Barzola venceu Gabriel Benítez por decisão unânime (triplo 29-28)

Gadzhimurad Antigulov venceu Joachim Christensen por finalização aos 2m21s do R1

Do G1