Madson comemora viabilização de parque infantil para Vila Vargas

O vereador Madson Valente (DEM) comemorou o início das instalações de brinquedos na Praça Gurdiano Pereira dos Santos, no distrito de Vila Vargas, através de um projeto de sua autoria. Ele lembrou ainda que os recursos foram adquiridos após solicitar, em 2015, junto o deputado estadual atualmente licenciado, José Carlos Barbosa (PSB), o Barbosinha, que garantiu em 2016 contrapartida do município.

Madson agradeceu Barbosinha que garantiu mais essa conquista para o distrito. “Nossa comunidade só tem a agradecer ao deputado Barbosinha, que está nos garantindo o segundo parquinho infantil. Na escola estadual Getúlio Vargas tem um que foi viabilizado por ele, executado através de convênio com o Estado e agora estamos recebendo um novo presente deste parlamentar”, disse Madson.

O vereador disse ainda que neste ano, com recursos garantidos por Barbosinha, estará entregando equipamentos para Agrovargas (Associação dos Produtores de Vila Vargas) e também para a Promel (Associação dos Produtores de Mel). A entrega depende apenas de agendamento de atos oficiais por parte da Prefeitura, sendo que a prefeita Délia Razuk (PR) solicitou agilidade na entrega dos equipamentos aguardados pelas associações.

“É muito gratificante enquanto legislador poder contribuir para que investimentos sejam materializados para nossas comunidades. Tudo isso são frutos de comprometimento de nosso mandato, com as causas e demandas reivindicadas em nosso cotidiano, pela população douradense. Fazendo com que nosso mandato cumpra seu propósito, que é de fato promover as melhorias”, concluiu o vereador.

Madson agradeceu a administração municipal por fazer as instalações dos equipamentos e espera que em breve haja um ato oficial para fazer a entrega do parquinho, valorizando as ações de Barbosinha.