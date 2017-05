Juarez pede suspensão da cobrança de pedágio na região de Dourados

O vereador Juarez de Oliveira (PMDB) encaminhou solicitação para que seja analisada a possibilidade de suspensão da cobrança de pedágio na região da Grande Dourados. Os serviços são cobrados em trechos que correspondem a BR-163, via de acesso a outras cidades do Estado.

Segundo o vereador, a empresa recentemente declarou que poderá interromper obras que estão sendo realizadas na BR-163 e com isso demitirá funcionários, gerando ainda mais problemas aos cidadãos que pagam pedágio e não são atendidos devidamente.

O motivo do pedido, de acordo com Juarez, é o não cumprimento dos acordos firmados em contrato pela empresa responsável. “Os serviços que são prestados pela companhia não correspondem aos termos do contrato e isso tem prejudicado a população”, relata.

Ele disse ainda que o documento será endereçado ao deputado estadual Renato Câmara (PMDB), para que a solicitação possa ser estendida as demais regiões do Estado. “Peço ao deputado que interceda junto ao governador Reinaldo Azambuja pela suspensão da cobrança do pedágio, uma vez que, com o rompimento dos serviços prestados também deverá suspender a cobrança do pedágio”, explicou Juarez.